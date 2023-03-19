



Теракт в Хавара: отец тяжело ранен на глазах у детей, жена в шоковом состоянии





В результате нападения со стрельбой в Хавара 35-летний мужчина был тяжело ранен, когда террорист обстрелял его машину, в которой также находились его жена и дети.



Женщина впала в шоковое состояние, в то время как дети не пострадали. Оружие террориста самодельный автомат "Карло" - был найден на месте происшествия.



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ثلاث إصابات خطيرة في صفوف المستوطنين في عملية إطلاق نار باتجاه مركبة للمستوطنين قرب حوارة pic.twitter.com/gRBWhxPx2F — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2023

Первоначальное расследование показало, что террорист открыл огонь по проезжавшему мимо израильскому автомобилю, в котором находилась пара, мужчина и женщина. В конце охоты террорист был нейтрализован бойцами Сайерет Голани, которые обнаружили его вскоре после того, как он скрылся с места преступления.Предварительный осмотр показал, что террорист подошел к машине, открыл огонь в упор по лобовому стеклу - и выпустил не менее 20 пуль. После того, как террориста остановили, он оставил оружие на месте преступления, скрылся с места происшествия, а вскоре после этого был обнаружен и застрелен. В то же время Хавара отметила теракт фейерверком, а в Кфар-Бета в Шхеме раздавали конфеты.