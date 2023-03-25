



Теракт в Хавара: ЦАХАЛ приведен в боевую готовность

Вечером, 25 марта, силы ЦАХАЛа были приведены в боевую готовность из опасений мести со стороны поселенцев на обстрел в Хавара.



Об этом сообщает Walla.



Как ранее подтвердили в Армии обороны Израиля, неизвестные открыли огонь по машине из проезжавшего мимо автомобиля в Хавара и скрылись с места нападения.



Израильские военные обыскивают район. В результате атаки пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. Дороги в районе Шхема перекрыты.

