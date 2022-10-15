



Теракт в Бейт-Эль: задержан второй террорист

Утром, 15 октября, ЦАХАЛ и ШАБАК схватили второго террориста, который вчера обстрелял Бейт-Эль.

Напомним, что в результате теракта пострадал 25-летний мужчина, находившийся в этот момент в сукке во дворе своего дома.

Первый террорист был застрелен. "Исламский джихад" сообщил об "успешной операции".



Сегодня задержали подозреваемого Мухаммада Уда, примерно 19 лет, в Дейр-Джарир вместе с двумя другими подозреваемыми. В доме террориста нашли оружие, обмундирование и агитационные материалы. Арестованные переданы ШАБАКу.