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Теракт в Бейт-Эль: задержан второй террорист
15.10.2022 10:24 Алина Груднева

Теракт в Бейт-Эль: задержан второй террорист

Утром, 15 октября, ЦАХАЛ и ШАБАК схватили второго террориста, который вчера обстрелял Бейт-Эль.

 
Напомним, что в результате теракта пострадал 25-летний мужчина, находившийся в этот момент в сукке во дворе своего дома.
 
Первый террорист был застрелен. "Исламский джихад" сообщил об "успешной операции".

Сегодня задержали подозреваемого Мухаммада Уда, примерно 19 лет, в Дейр-Джарир вместе с двумя другими подозреваемыми. В доме террориста нашли оружие, обмундирование и агитационные материалы. Арестованные переданы ШАБАКу.

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