



Теракт в Ариэле: почему охранник не стрелял на поражение?



В израильских СМИ публикуются материалы, указывающие на провалы в обеспечении безопасности в Ариэле, и задаются вопросом о том, каким образом террорист-одиночка на протяжении 25 минут мог убивать израильтян - без того, чтобы его кто-то остановил.



Шай Накер, друг покойного Моти Ашкенази, убитого во время вчерашнего теракта в Ариэле, дал интервью радио 103FM.



Он отдал дань памяти своему другу и рассказал о своих сложных чувствах, а также резко обрушился на охранника, который был на месте происшествия и стрелял в воздух, но не нейтрализовал террориста.



Накер сказал: : "У меня есть тенденция в жизни не судить человека в такой ситуации, но, вчера я отклонился. Вчера я не смог. Что касается меня, я прошу прощения за формулировки. Охранник, ребята, охранник - это не слово, это не сидеть в будке, взять пистолет и сказать: "Я охранник". Мы находимся во враждебной зоне, он мог предотвратить продолжение атаки. Это зона с множеством предупреждений, кто-то должен ответить на это. Это нападение можно было остановить. 20 минут - это невообразимое количество времени. Я думаю, что мы действительно выбрались, слава Богу, с таким малым количеством жертв", - добавил он.