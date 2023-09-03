



Теракт предотвратили в последнюю минуту: в угнанной машине нашли бомбу



В пятницу в рамках плановых мероприятий бойцы МАГАВа в территориальном подразделении "Эфраим" провели активное патрулирование дорог.



В ходе операции бойцы заметили автомобиль, который попытался скрыться с блокпоста возле Майан Дани, где в это время купались люди, и пытался скрыться с места происшествия.



В ходе обыска, проведенного бойцами в автомобиле подозреваемого, было обнаружено взрывное устройство, также в ходе проверки бойцами выяснилось, что автомобиль, которым управлял подозреваемый, был угнан из Израиля.



Прибывшие на место происшествия саперы полиции обезвредили взрывное устройство.



20-летний подозреваемый, житель деревни Нима в районе Рамаллы, был арестован и передан полиции для допроса, по окончании которого он был заключен под стражу.

