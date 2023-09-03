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Теракт предотвратили в последнюю минуту: в угнанной машине нашли бомбу
03.09.2023 09:13 Аркадий Бочаровский

Теракт предотвратили в последнюю минуту: в угнанной машине нашли бомбу


В пятницу в рамках плановых мероприятий бойцы МАГАВа в территориальном подразделении "Эфраим" провели активное патрулирование дорог.

В ходе операции бойцы заметили автомобиль, который попытался скрыться с блокпоста возле Майан Дани, где в это время купались люди, и пытался скрыться с места происшествия.

В ходе обыска, проведенного бойцами в автомобиле подозреваемого, было обнаружено взрывное устройство, также в ходе проверки бойцами выяснилось, что автомобиль, которым управлял подозреваемый, был угнан из Израиля.

Прибывшие на место происшествия саперы полиции обезвредили взрывное устройство.

20-летний подозреваемый, житель деревни Нима в районе Рамаллы, был арестован и передан полиции для допроса, по окончании которого он был заключен под стражу.
 

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