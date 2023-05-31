



Теракт на въезде в Ариэль: убийцы получили пожизненное и еще 30 лет



В среду, 31 мая, суд приговорил двух террористов Юссефа Самеха Асси и Яхью Мараи, убивших в 2022 году Вячеслава Голева.



Также они должны выплатить в общей сложности 3 миллиона шекелей семьям погибшего и пострадавшей.



В прошлом году палестинцы открыли огонь на въезде в Ариэль, застрелив 23-летнего охранника из Бейт-Шемеша.



Суд дал убийцам пожизненное заключение и еще 30 лет тюрьмы. Террористов осудили за убийство и покушение на невесту Голева.



Напомним, погибший был студентом университета Ариэля. У него остались родители и семеро братьев и сестер, которые живут в Бейт-Шемеше. Также у него осталась невеста - охранница, которую он закрыл своим телом во время теракта.

