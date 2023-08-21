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Теракт на шоссе №60: Состояние раненого стабилизировано
21.08.2023 14:25 Наталья Богинская

Теракт на шоссе №60: Состояние раненого стабилизировано

Заместитель директора больницы Сорока в Беэр-Шеве, куда был доставлен тяжелораненый мужчина, сообщил, что 39-летний раненый поступил в травматологию в полном сознании с обширными травмами конечностей. Его стабилизировали и перевели в операционную. 

“Мы с оптимизмом смотрим на продолжение лечения. Он прибыл в сознании, смог рассказать подробности и был стабилен”, – сказал врач.

Жена раненого прибыла в госпиталь. 

Военные представители заявили, что своевременная медицинская помощь, оказанная прибывшими на место медиками, спасла жизнь пострадавшему.

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