



Теракт на шоссе №60: Состояние раненого стабилизировано

Заместитель директора больницы Сорока в Беэр-Шеве, куда был доставлен тяжелораненый мужчина, сообщил, что 39-летний раненый поступил в травматологию в полном сознании с обширными травмами конечностей. Его стабилизировали и перевели в операционную.



“Мы с оптимизмом смотрим на продолжение лечения. Он прибыл в сознании, смог рассказать подробности и был стабилен”, – сказал врач.



Жена раненого прибыла в госпиталь.



Военные представители заявили, что своевременная медицинская помощь, оказанная прибывшими на место медиками, спасла жизнь пострадавшему.