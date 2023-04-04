



Теракт на перекрестке Црифин: террорист пытался отобрать оружие у раненого бойца

Днем, 4 апреля, Армия обороны Израиля предоставила официальную информацию о теракте на перекрестке Црифин.



В пресс-службе ЦАХАЛа подтвердили, что один военнослужащий получил тяжелые ранения, а второй - легкие травмы.



"Во время инцидента террорист пытался отобрать оружие у тяжелораненого военнослужащего", - сказано в сообщении.



Уточняется, что боец, несмотря на полученное ранение, лег на спину, закрыв оружие своим телом, продолжая борьбу с террористом до тех пор, пока не подоспел гражданский, который помог нейтрализовать нападавшего.