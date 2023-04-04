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Теракт на перекрестке Црифин: террорист пытался отобрать оружие у раненого бойца
04.04.2023 17:37 Алина Груднева

Теракт на перекрестке Црифин: террорист пытался отобрать оружие у раненого бойца

Днем, 4 апреля, Армия обороны Израиля предоставила официальную информацию о теракте на перекрестке Црифин.

В пресс-службе ЦАХАЛа подтвердили, что один военнослужащий получил тяжелые ранения, а второй - легкие травмы.

"Во время инцидента террорист пытался отобрать оружие у тяжелораненого военнослужащего", - сказано в сообщении.

Уточняется, что боец, несмотря на полученное ранение, лег на спину, закрыв оружие своим телом, продолжая борьбу с террористом до тех пор, пока не подоспел гражданский, который помог нейтрализовать нападавшего.

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