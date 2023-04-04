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Теракт на перекрестке Црифин: первые подробности о террористе
04.04.2023 12:02 Алина Груднева

Теракт на перекрестке Црифин: первые подробности о террористе

Террористом, совершившим сегодня нападение на бойцов ЦАХАЛа на перекрестке Црифин, оказался житель Хеврона.

Напомним, что он следовал за двумя солдатами, когда они шли к своей базе.

В какой-то момент террорист нанес им ножевые ранения. Один пострадавший получил тяжелые ранения, второй - легкие травмы. Пострадавших госпитализировали.

Самого же террориста задержали находившиеся на месте происшествия гражданские. После этого он был передан полиции. В настоящее время, он находится на допросе. Личность нападавшего устанавливается.

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