



Теракт на перекрестке Црифин: первые подробности о террористе

Террористом, совершившим сегодня нападение на бойцов ЦАХАЛа на перекрестке Црифин, оказался житель Хеврона.



Напомним, что он следовал за двумя солдатами, когда они шли к своей базе.



В какой-то момент террорист нанес им ножевые ранения. Один пострадавший получил тяжелые ранения, второй - легкие травмы. Пострадавших госпитализировали.



Самого же террориста задержали находившиеся на месте происшествия гражданские. После этого он был передан полиции. В настоящее время, он находится на допросе. Личность нападавшего устанавливается.