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Теракт на перекрестке Црифин: одного из раненых бойцов отпустили домой
04.04.2023 18:46 Алина Груднева

Теракт на перекрестке Црифин: одного из раненых бойцов отпустили домой

Одного из раненых в результате сегодняшнего теракта на перекрестке Црифин бойца ЦАХАЛа отпустили домой.

Об этом сообщили в медицинском центре "Ассаф Арофе".

В частности, выписан военнослужащий, получивший в ходе атаки легкие травмы.

Второй пострадавший остается в больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Речь идет о бойце, который не дал террористу отобрать у него оружие, отбиваясь от нападавшего, несмотря на ранение.


 

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