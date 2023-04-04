



Теракт на перекрестке Црифин: одного из раненых бойцов отпустили домой

Одного из раненых в результате сегодняшнего теракта на перекрестке Црифин бойца ЦАХАЛа отпустили домой.



Об этом сообщили в медицинском центре "Ассаф Арофе".



В частности, выписан военнослужащий, получивший в ходе атаки легкие травмы.



Второй пострадавший остается в больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.



Речь идет о бойце, который не дал террористу отобрать у него оружие, отбиваясь от нападавшего, несмотря на ранение.





