Теракт на перекрестке Црифин: одного из раненых бойцов отпустили домой
Одного из раненых в результате сегодняшнего теракта на перекрестке Црифин бойца ЦАХАЛа отпустили домой.
Об этом сообщили в медицинском центре "Ассаф Арофе".
В частности, выписан военнослужащий, получивший в ходе атаки легкие травмы.
Второй пострадавший остается в больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Речь идет о бойце, который не дал террористу отобрать у него оружие, отбиваясь от нападавшего, несмотря на ранение.