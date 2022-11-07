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Теракт на КПП Шуафат: обвинения продавшим террористу оружие
07.11.2022 15:20 Алина Груднева

Теракт на КПП Шуафат: обвинения продавшим террористу оружие

В понедельник, 7 ноября, прокуратура Иерусалима передала в окружной суд обвинительный акт против местных жителей Надера Абу Раджаба и Амара Аллахалии, причастных к продаже оружия, использовавшегося террористом в ходе нападение на КПП Шуафат.

 
Напомним, что в результате теракта была убита женщина-военнослужащая Ноа Лазар.
 
Согласно обвинительному акту, подсудимые поддерживали дружеские и добрососедские отношения с террористом, который приобрел пистолет и патроны. 
 
Оружием он воспользовался во время обстрела КПП, а через несколько дней попытался совершить еще одно нападение на блокпосте в Маале-Адумим, где был ликвидирован.

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