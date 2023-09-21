



Теракт на КПП "Каландия": найден нож с кровью подозреваемого

Подозреваемым в попытке теракта на КПП "Каландия" оказался 38-летний житель Кфар-Акабы.



В ходе обысков, в его машине правоохранители обнаружили нож со следами крови.



Предварительное расследование показало, что подозреваемый был ранен, когда приехал на КПП. По всей видимости, он порезался именно этим ножом.



Согласно первоначальной оценки ситуации, мужчина является террористов-смертником.



Напомним, что в результате наезда автомобиля на КПП "Каландия" охранник получил легкие травмы. Террориста нейтрализовали. Он не оказывал сопротивления при задержании.