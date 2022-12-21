



Тело умершего Абу Хамида решено хранить в Израиле

Абу Хамид был приговорен к семи пожизненным заключениям и еще 50-ти годам за участие и организацию терактов, в которых погибли семь израильских граждан. Всего в обвинении говорилось о его причастности к 13 терактам, но все из них привели к тяжелым последствиям.



После смерти заключенного палестинские фракции обвинили Израиль в медицинской халатности и пообещали жесткий ответ.



После оценки ситуации министр обороны Бени Ганц решил не передавать тело семье.



Несколько лет назад было принято решение, что тела террористов, погибших в тюрьме или в результате терактов, связанных с организациями ФАТХ, ХАМАС и “Исламский джихад”, будут содержаться в Израиле и использоваться в целях возможной сделки по обмену на погибших израильских солдат или пленных.



В заявлении Ганца также отмечено, что Израиль категорически отвергает утверждения о причастности Израиля к смерти заключенного.