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Telegram начал блокировать каналы ХАМАС по требованию Google
26.10.2023 09:51 Катя Шульц

Telegram начал блокировать каналы ХАМАС по требованию Google

Пользователи сообщают о том, что некоторые каналы ХАМАС в Telegram были заблокированы в приложении для iPhone.

Пользователи сообщают, что в iOS-версии Telegram были заблокированы некоторые каналы ХАМАС, в том числе канал военного крыла бригад Аз ад-Дин аль-Кассам.

Компания Apple пока никак не прокомментировала происходящее.

В понедельник Telegram заблокировал каналы террористической организации в версии Android, которая распространяется в магазине Google Play, по требованию Google.

Платформа предложила пользователям, желающим продолжать следить за ХАМАС, загрузить приложение прямо с ее веб-сайта.

Каналы по-прежнему доступны в версии Telegram для ПК.
 

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