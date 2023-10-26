



Telegram начал блокировать каналы ХАМАС по требованию Google

Пользователи сообщают о том, что некоторые каналы ХАМАС в Telegram были заблокированы в приложении для iPhone.



Пользователи сообщают, что в iOS-версии Telegram были заблокированы некоторые каналы ХАМАС, в том числе канал военного крыла бригад Аз ад-Дин аль-Кассам.



Компания Apple пока никак не прокомментировала происходящее.



В понедельник Telegram заблокировал каналы террористической организации в версии Android, которая распространяется в магазине Google Play, по требованию Google.



Платформа предложила пользователям, желающим продолжать следить за ХАМАС, загрузить приложение прямо с ее веб-сайта.



Каналы по-прежнему доступны в версии Telegram для ПК.

