



Тель-Авив: сбитый палестинцем мотоциклист рассказал подробности

Мотоциклист Гилад Танами, получивший на прошлой неделе ранения средней тяжести в результате аварии в Тель-Авиве, которая сейчас расследуется как предполагаемый теракт, сказал в больнице: "С первого момента мне стало ясно, что это был терроризм. Автомобиль резко ускорился в мою сторону, я пролетел по воздуху, а он проехал 40 метров, подмяв под машину мотоцикл. Он врезался в столб, и я слышал, что его задержали".



Танами приветствовал арест подозреваемого и сказал: "Слава Богу, что полиция поймала его. Пусть его накажут по всей строгости".



Сегодня утром полиция сообщила, что расследуется подозрение на националистический мотив в аварии, в которой Танами получил травмы на улице Абарбанель в Тель-Авиве в четверг.



Подозреваемый в аварии - 31-летний водитель-палестинец, и в ходе расследования выяснилось, что мотив аварии был националистическим.