



Тегеран ожидает от Египта быстрого открытия Рафах

Начальник штаба иранской армии генерал Мохаммад Хосейн Бакри провел телефонные переговоры с министрами обороны России и Катара.



В ходе беседы с министром обороны России Сергеем Шойгу Бакри предупредил, что "продолжение преступлений Израиля и помощь некоторых стран приведут к ухудшению ситуации и могут подтолкнуть к выходу на арену других участников". По его словам, "мы очень обеспокоены жестокостью по отношению к гражданскому населению и кризисами, возникающими в результате боевых действий".



Тем временем президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран “ожидает, что Египет и Организация исламского сотрудничества быстро откроют контрольно-пропускной пункт Рафах”.