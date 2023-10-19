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Тегеран ожидает от Египта быстрого открытия Рафах
19.10.2023 13:24 Катя Шульц

Тегеран ожидает от Египта быстрого открытия Рафах

Начальник штаба иранской армии генерал Мохаммад Хосейн Бакри провел телефонные переговоры с министрами обороны России и Катара.

В ходе беседы с министром обороны России Сергеем Шойгу Бакри предупредил, что "продолжение преступлений Израиля и помощь некоторых стран приведут к ухудшению ситуации и могут подтолкнуть к выходу на арену других участников".  По его словам, "мы очень обеспокоены жестокостью по отношению к гражданскому населению и кризисами, возникающими в результате боевых действий".

Тем временем президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран “ожидает, что Египет и Организация исламского сотрудничества быстро откроют  контрольно-пропускной пункт Рафах”.

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