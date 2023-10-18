



Танковым огнем уничтожены две позиции Хизбаллы

Пресс-служба ЦАХАЛа:



Танк ЦАХАЛа некоторое время назад уничтожил две позиции на ливанской территории, с которых была зафиксирована попытка запустить противотанковую ракету в сторону израильской территории.



Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали позицию, с которой некоторое время назад была запущена противотанковая ракета в район Метулы.



В то же время, некоторое время назад в районе горы Дов был совершен обстрел, в ответ на которую силы ЦАХАЛа открыли огонь по источникам стрельбы.

