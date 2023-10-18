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Танковым огнем уничтожены две позиции Хизбаллы
18.10.2023 17:34 Аркадий Бочаровский

Танковым огнем уничтожены две позиции Хизбаллы

Пресс-служба ЦАХАЛа:

Танк ЦАХАЛа некоторое время назад уничтожил две позиции на ливанской территории, с которых была зафиксирована попытка запустить противотанковую ракету в сторону израильской территории.

Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали позицию, с которой некоторое время назад была запущена противотанковая ракета в район Метулы.

В то же время, некоторое время назад в районе горы Дов был совершен обстрел, в ответ на которую силы ЦАХАЛа открыли огонь по источникам стрельбы.
 

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