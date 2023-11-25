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Таиланд утверждает, что 20 граждан Таиланда все еще удерживаются ХАМАСом в Газе
25.11.2023 07:31 MIGnews.com

Таиланд утверждает, что 20 граждан Таиланда все еще удерживаются ХАМАСом в Газе

По данным министерства иностранных дел Таиланда, по меньшей мере 20 граждан Таиланда все еще удерживаются ХАМАСом в Газе. Об этом говорится спустя несколько часов после того, как террористическая группировка освободила 10 тайцев и одного гражданина Филиппин, похищенных из Израиля 7 октября.

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Десять тайцев, освобожденных в пятницу, включая единственную женщину Натавари Мулкан, как ожидается, вернутся домой в Таиланд после 48 часов пребывания в больнице, говорится в заявлении министерства, которое цитирует Reuters.
 

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