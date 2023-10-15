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Таиланд: число погибших в Израиле тайцев близится к 30
15.10.2023 12:35 Алина Груднева

Таиланд: число погибших в Израиле тайцев близится к 30

В результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль, в стране погибли 28 граждан Таиланда.

По данным американского телеканала CNN, информацию об этом подтвердили в министерстве труда государства в Юго-Восточной Азии.

Уточняется, что в Израиле работают около 30 тысяч тайцев, в основном, в сельскохозяйственном секторе. Некоторые из них были эвакуированы.

В МИД Таиланда также отметили, что в настоящее время предположительно 17 граждан находятся в заложниках у палестинских террористов в Газе.

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