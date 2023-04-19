



Сын раненого в Иерусалиме: Он думал, что это были камни





Менаше Хасс, сын раввина Моше Йосефа Хасса (60 лет), получившего ранения в результате вчерашнего нападения со стрельбой в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, дал интервью радио Ynet.



Менаше сказал, что его отец "не понял, что произошло. Он думал, что в машину бросили два камня, потом он начал чувствовать страшную боль и понял, что в него стреляли". Хаас добавил, что "отец - не из тех людей, которые принимают в расчет напряженные ситуации, связанные с безопасностью. В течение многих лет он каждый день молился у могилы Шимона Цадика".