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Сын раненого в Иерусалиме: Он думал, что это были камни
19.04.2023 08:57 Аркадий Бочаровский

Сын раненого в Иерусалиме: Он думал, что это были камни



Менаше Хасс, сын раввина Моше Йосефа Хасса (60 лет), получившего ранения в результате вчерашнего нападения со стрельбой в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, дал интервью радио Ynet.

Менаше сказал, что его отец "не понял, что произошло. Он думал, что в машину бросили два камня, потом он начал чувствовать страшную боль и понял, что в него стреляли". Хаас добавил, что "отец - не из тех людей, которые принимают в расчет напряженные ситуации, связанные с безопасностью. В течение многих лет он каждый день молился у могилы Шимона Цадика".

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