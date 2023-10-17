



Сын похищенного: мой отец всю жизнь боролся за мир

Лиор Перри, сын похищенного активиста борьбы за мир и права палестинцев Хаима Перри распространил видео в интернете. Его брат был убит в результате атаки ХАМАСа.



"Мой брат, гражданин Великобритании, фотограф-любитель. Он приехал со своей немецкой девушкой. Они поехали на юг, в кибуц. Они поехали на Мертвое море и там фотографировали.

Им очень понравилось. Два молодых туриста из Европы, которые приехали развлечься.



Поздно вечером в субботу пришло известие. Его тело и тело его подруги были обнаружены, и мы узнали, что он был убит.



Рано утром в субботу мой отец, мой 79-летний отец, был похищен из своего дома. Мой отец всю жизнь был борцом за мир. Он участвовал в израильской организации под названием "Путь к выздоровлению". Они забирали больных людей из сектора Газа, где его сейчас удерживают, и отвозили их в израильскую больницу для получения медицинской помощи.



Пожалуйста, верните Хаима Перри, моего отца, домой".

