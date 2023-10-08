



Сын нашел свою мать изрешеченную пулями





Марсель Талия, основательница "Фермы Талия" на горе Хеврон, была убита вчера, 7 октября, в результате террористической атаки в кибуце Эйн Ха Шлоша. В видеоролике, опубликованном на Facebook, его сын рассказывает о том, как он сам нашел свою погибшую мать.



Его сестра, Лиора Бен-Зур, позвонила ему из роддома, где она рожала накануне, и сообщила, что их мать, приехавшая в кибуц Эйн Ха Шлоша - где живет Бен-Зур - навестить мужа и двоих детей, которые находятся дома, пока она в больнице, не отвечает.



"Мы убедились, что на ферме есть кто-то из друзей, чтобы обеспечить безопасность, и мы с братом решили отправиться в Эйн Ха Шлоша чтобы попытаться спасти и спасти то, что возможно". Вдвоем, Бецалель и ее друзья, надели форму и отправились на юг. "Мы дошли до перекрестка, где шла перестрелка, и я поняла, что никакого контроля нет и быть не может". Они шли, не имея никакой информации о том, что происходит в кибуце, кроме сообщения его сестры о том, что перед их домом, где находились ее муж и дети, находятся террористы. "Мы подъехали к дому моего деверя, постучали в дверь, и он вышел к нам с ножом наготове. Он не знал, что случилось с моей матерью. Мы приехали с горы Хеврон - долгий путь, который закончился примерно пятью километрами осторожного пешего передвижения в этом районе, - и мы были первыми вооруженными израильтянами, прибывшеми к его дому".



"Мы начали прочесывать поселение, потом мы с братом узнали на тропинке тело и увидели, что это моя мать. Изрешеченная с головы до ног пулями из автомата Калашникова. 63-летняя женщина, которая приехала навестить внуков. Мы видели сожженные дома, дома, которые были разграблены, они брали все, что могли, и бежали обратно в Газу. Я много критикую виновных, но сейчас речь идет о единстве. Террористам все равно, что вы думаете о реформе или молитесь ли вы раздельно или вместе, они приходят убивать. Я чувствую себя униженным и оскорбленным тем, что мою мать убили вот так, просто потому, что она приехала к своим внукам".



Марсель и Яков Талия, иммигрировавшие из ЮАР, основали сельскохозяйственную ферму на горе Хеврон, где прожили около двадцати лет, до 2015 года, когда Яков Талия погиб во время серьезного несчастного случая на производстве в районе Ятир. С тех пор фермой управляют их сыновья.



