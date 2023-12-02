



Сутки тяжелых боев в Газе: уничтожены свыше 400 объектов

Армия обороны Израиля за сутки после срыва режима временного прекращения огня атаковала по всей Газе более 400 объектов, а в районе Хан-Юнис атакованы десятки объектов.



Об этом говорится в утреннем отчете представителя ЦАХАЛа.



"Ночью истребители ВВС атаковали более 50 целей в ходе масштабной атаки в районе Хан-Юниса. Бойцы 551-й бригады ликвидировали террористов и инфраструктуру террористической организации ХАМАС в районе Бейт-Лахия, ведя огонь из танков и направляя авиацию для атаки с воздуха", - сообщили военные.



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В свою очередь, 215-я бригада вела артиллерийский огонь на севере Газы, где также были нанесены авиаудары. Был ликвидирован отряд террористов, устроивший засаду, а также атакована мечеть, которая использовалась "Исламский джихадом" в качестве оперативного штаба.



Истребители 261-й бригады уничтожили оружейный склад и террористическую инфраструктуру. Также в течение ночи ВМС Израиля провели операцию на юге Газы. Нанесены точные удары по военным объектам ХАМАСа, в результате чего уничтожены инфраструктура и оборудование, используемые военно-морскими командос террористической организации.



Бойцы 401-й бригады также ликвидировали отряды террористов и вели огонь по террористическим объектам на севере Газы.



