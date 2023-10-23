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Сунак признал удар террористов по больнице, но увеличил размер помощи Газе
23.10.2023 18:09 Алина Груднева

Сунак признал удар террористов по больнице, но увеличил размер помощи Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что удар по территории арабской больницы Аль-Ахли в Газе был нанесен самими террористами, а не ЦАХАЛом.

Соответствующее заявление он сделал, выступая перед британским парламентом 23 октября.

"По мнению Британии, взрыв в больнице был вызван ракетой, выпущенной из Газы", - сказал он со ссылкой на выводы британской разведки.

Тем не менее, Сунак объявил о том, что Соединенное Королевство увеличивает гуманитарную помощь Газе на 20 миллионов фунтов стерлингов.
 

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