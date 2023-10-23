



Сунак признал удар террористов по больнице, но увеличил размер помощи Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что удар по территории арабской больницы Аль-Ахли в Газе был нанесен самими террористами, а не ЦАХАЛом.



Соответствующее заявление он сделал, выступая перед британским парламентом 23 октября.



"По мнению Британии, взрыв в больнице был вызван ракетой, выпущенной из Газы", - сказал он со ссылкой на выводы британской разведки.



Тем не менее, Сунак объявил о том, что Соединенное Королевство увеличивает гуманитарную помощь Газе на 20 миллионов фунтов стерлингов.

