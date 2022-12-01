



Судья БАГАЦа освободил участников линча над евреями

Судья БАГАЦа Ицхак Амит отклонил в начале недели апелляцию, поданную прокуратурой на решение судьи Иерусалимского округа Охада Гордона об освобождении под домашний арест трех арабских малолетних террористов, участвовавших в попытке линчевания еврейской семьи в Суккот в районе Бейт Ханина.



Участники нападения закидали камнями машину , в которой находилась еврейская мать с детьми. Мать была ранена.



В своем решении судья Амит написал, что "ответчики происходят из нормальных семей, они не были замешаны в преступлениях в прошлом, арест для них сложен, и они, вероятно, усвоили урок". В настоящее время ответчики находятся в тюрьме Дамон вместе с заключенными из службы безопасности. Я не убежден, что это пойдет на пользу ответчикам и интересам государства", - написал он.



Самосуд произошел во время праздника Суккот, когда семья направлялась к своему дому в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Когда семья ехала на машине недалеко от района Бейт-Ханина в городе, десятки арабских бунтовщиков начали блокировать дорогу, ведущую от Дерех Бегин в сторону их района.



Террористы начали бросать камни в ее машину, разбили стекла и даже пытались открыть двери машины. В какой-то момент, когда камень попал в окно, у которого сидела мать семейства, подошел другой террорист и разбил окно полностью, а его друг просунул руку и попытался ударить женщину по голове.



Большой камень, брошенный в ребенка, попал в сиденье и чудом приземлился между его ног. Только спустя много минут семье удалось выбраться на улицу, хотя некоторые из них были ранены. Полиция начала расследование инцидента и арестовала нескольких участников, но, как уже упоминалось на прошлой неделе, окружной суд по делам молодежи в Иерусалиме постановил отпустить их под домашний арест.