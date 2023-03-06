



Суд сократил арест несовершеннолетнего, задержанного за беспорядки в Хавара

Несовершеннолетнему, отправленному за решетку на четыре месяца, суд вдвое сократил срок тюремного заключения, сообщает группа юридической помощи, представляющая подозреваемого еврейского экстремиста.



17-летний несовершеннолетний был одним из двух подозреваемых, которых на прошлой неделе арестовали после кровавого погрома поселенцев в палестинском городе Хавара.



На слушаниях судья окружного суда Лода Рут Лорх сократила срок содержания под стражей подростка с четырех до двух месяцев, согласно сообщению правозащитной группы "Хонену", которая известна тем, что оказывает юридические услуги израильтянам, обвиняемым в преступлениях против палестинцев.



Административное задержание является спорной практикой, когда лица могут содержаться под стражей без предъявления обвинений практически неограниченное время, и им не предоставляется доступ к доказательствам против них.



Такая практика редко используется против подозреваемых евреев, и применяется в основном к палестинцам, подозреваемым в терроризме. В настоящее время около 1000 палестинцев содержатся под стражей в соответствии с этой практикой.

