



Суд приговорил участников линча в Иерусалиме к выплате 2 750 000 шекелей

На этой неделе суд Иерусалима постановил, что арабы, напавшие на еврея в Старом городе Иерусалима, выплатят ему компенсацию в размере 2,750,000 шекелей.



Еврей, подвергшийся нападению, подал гражданский иск против нападавших после того, как они были осуждены в ходе уголовного процесса, по которому получили условные тюремные сроки. Приговор был вынесен в отсутствие защиты со стороны обвиняемых.



Нападение произошло в июне 2015 года, когда жертва преступления, Авраам Эрлих, участвовал в экскурсии по Старому городу Иерусалима в рамках курса гидов по поручению Министерства туризма и Хайфского университета. Эрлих на определенном этапе покинул группу и самостоятельно передвигался по улицам Старого города на велосипеде.



Во время экскурсии Эрлих зашел в ресторан, принадлежащий арабам, где купил еду, общаясь с ними на английском языке. Эрлих спросил, сколько он должен заплатить за съеденное, один из продавцов ответил, что он должен заплатить 200 шекелей. Эрлих достал свой мобильный телефон, переключил его в режим камеры и снова спросил продавца, на этот раз на иврите, какова стоимость блюда, и получил ответ, что он должен заплатить 50 шекелей.



В это время подошли арабы, работавшие в ресторане, и стали толкать Эрлиха, предупреждая его прекратить съемку, а один из них выхватил у него из рук мобильный телефон и разбил его экран.



Эрлих выбежал из ресторана, но пошел обратно, чтобы взять велосипед. Когда Эрлих вошел в ресторан, один из нападавших набросился на него и начал избивать палкой, к нему присоединились другие люди с палками, некоторые с бейсбольными битами, и начали бить его по голове и всем частям тела. После этого арабы потащили его в боковой переулок, продолжая избивать. Через некоторое время Эрлиху удалось вырваться, и пока он бежал, умоляя о помощи, арабы, находившиеся на улице, воспользовались ситуацией и попытались избить и его.



Эрлих позвонил по телефону в полицию, которая помогла ему забрать велосипед и установить личности нападавших. В результате нападения Эрлих получил травмы лба, ноги и руки, и после инцидента он страдает от тяжелых симптомов психической травмы и посттравматического состояния и не вернулся на свою работу.



Адвокат Хаим Блейхер, представляющей интересы Эрлиха, заявил после вынесения приговора: "К сожалению, нападения на евреев со стороны исламских бунтовщиков совершаются как нечто само собой разумеющееся. Мы будем продолжать действовать еще более энергично, чтобы взыскать с этих бунтовщиков высокую цену и остановить повторяющиеся акты насилия против евреев".