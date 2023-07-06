



Суд оправдал офицера пограничной полиции, убившего палестинца-инвалида

Окружной суд Иерусалима снял вину с офицера пограничной полиции, застрелившего палестинца-аутиста в 2020 году.



Офицер пограничной полиции, чье имя запрещено публиковать, застрелил Ияда Халака в Старом городе, ошибочно полагая, что телефон, который он держал, был оружием, и после того, как Халак отказался от приказа оставаться на месте.



Суд постановил, что рассматриваемый офицер "действовал в целях самообороны и из опасений за свою жизнь и жизнь окружающих его людей" во время инцидента.

