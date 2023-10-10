



Студентов медицинских вузов могут призвать на службу в больницы

Министерство здравоохранения сообщает, что студенты-медики, медсестры и медицинские работники, не призванные в резерв ЦАХАЛ, могут быть призваны на службу в медицинские учреждения на ограниченное время с выплатой зарплаты.



Предполагается, что многие из них уже призваны на военную службу, и пока неясно, сколько из них смогут служить в другом качестве.



Решение о наборе студентов для пополнения кадрового состава медицинской системы принималось с учетом того, что потребность в персонале будет сохраняться в течение длительного времени.



За первые три дня войны в госпитали было доставлено 2616 человек. На сегодняшнее утро в госпиталях оставалось 544 человека - трое в критическом состоянии, 126 в тяжелом, 192 в состоянии средней тяжести и 223 с легкими ранениями.



В настоящее время завершается подготовка официальных инструкций по призыву студентов. В одном из интернет-изданий израильского медицинского сообщества сообщается, что студенты могут быть призваны для работы в течение 180 часов в месяц только в течение одного месяца в больнице, организации здравоохранения, доме престарелых или в службе экстренной помощи МАДА.

