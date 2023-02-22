



Стремительная операция ЦАХАЛа. За кулисами ликвидации террористов в Шхеме

Израильские СМИ сообщают о том, что после получения информации об одном из террористов, участвовавших в атаке, в ходе которой был убит Идо Барух, силы ЦАХАЛа и "ШАБАКа провели рейд в Шхеме. В то же время бойцы "Голани" предотвратили проникновение в оцепили район, где скрывались террористы. Бой продолжался несколько часов и привел к гибели 10 человек и десяткам раненых с палестинской стороны.



Ранним утром 23 февраля поступила "золотая" информация ШАБАКа о тайной квартире в самом центре Касбы Шхема. Там были арестованы три боевика группировки Львиное логово, включая одного из убийц бойца Идо Баруха. Это произошло после того, как на прошлой неделе были арестованы еще двое из тех, кто участвовал в нападении.



מפעילות לוחמי ימ"מ התותחים היום ב-שכם pic.twitter.com/wasbA18EH8 — בז news (@1717Bazz) February 22, 2023

Согласно полученной информации, террористы тщательно выбирали квартиру, доступ в которую будет очень затруднен. ШАБАК быстро организовал окружение здания средь бела дня, в то время как рынки в Шхеме были переполнены, а на дорогах - полно машин и людей. Солдаты Голани находились на крышах домов и на дорогах, чтобы не допустить проникновения бунтовщиков и вооруженных людей в блокированный район во время проведения операции.После того, как подготовка к штурму была завершена, один из вооруженных террористов попытался выбежать из квартиры и был ранен первыми прибывшими на место происшествия силами. После этого остальные боевики открыли массированный огонь и отказались сдаваться. Один из них даже успел загрузить пост в Facebook, призывая еще больше террористов прибыть на место, чтобы помочь в борьбе с силами безопасности. Представитель службы безопасности говорит: "Это действительно было поле боя, масштабная перестрелка. Важно то, что мы настигли их - в Иудее и Самарии нет городов-убежищ для террористов".В течение нескольких часов бойцы ЦАХАЛа и ШАБАКаа вели перестрелку и запускали ракеты по зданию, пока оно не рухнуло. Во время активных действий вооруженные люди пытались пробиться к квартире, но их застрелили снайперы. Наконец, солдаты ЦАХАЛа продвинулись к обрушившейся квартире и тщательно проверили, не находятся ли под завалами разыскиваемые террористы. Только после того, как круг замкнулся и разведка убедилась, что это действительно те три цели, ради которых они проникли внутрь, начался вывод сил под командованием полковника бригады "Самария" Шимона Сисо.Высокопоставленный военный сообщил, что в ходе операции вооруженные звенья террористов, передвигавшиеся на мотоциклах и автомобилях, пытались стрелять по силам безопасности, поэтому число жертв с палестинской стороны велико - 10 погибших, включая 72-летнего пожилого мужчину, и более 40 раненых.