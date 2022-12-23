



Стрелял, бросал коктейли Молотова и пытался задавить. Видео теракта в Кфар-Касем

Террорист, проживающий в Кфар-Касем, пытался задавить двух полицейских, а также стрелял в них. Полицейские получили легкие ранения. Полицейские были эвакуированы для получения медицинской помощи в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве.



Инцидент начался посреди ночи, когда террорист на своем автомобиле помчался в сторону полицейских, которые проводили обыски. Несмотря на призывы остановиться, террорист продолжал ехать в их сторону, ускоряясь, сбил их и ранил. Затем террорист даже стрелял в их сторону и бросал бутылки с зажигательной смесью. Дополнительные силы, находившиеся вместе с полицейскими на месте происшествия, открыли по нему огонь и убили его.



Полиция заявила, что по окончании обысков в здании, из которого вышел террорист, в его автомобиле было обнаружено оружие типа "Карло", боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью и нож.



הזעיק את השוטרים, ירה, דרס - וחוסל: תיעוד הפיגוע בכפר קאסם

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/osZ7UcXwJx — כאן חדשות (@kann_news) December 23, 2022