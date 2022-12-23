Новости » Арабо-израильский конфликт
Стрелял, бросал коктейли Молотова и пытался задавить. Видео теракта в Кфар-Касем
23.12.2022 09:05 Аркадий Бочаровский

Стрелял, бросал коктейли Молотова и пытался задавить. Видео теракта в Кфар-Касем

Террорист, проживающий в Кфар-Касем, пытался задавить двух полицейских, а также стрелял в них. Полицейские получили легкие ранения. Полицейские были эвакуированы для получения медицинской помощи в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Инцидент начался посреди ночи, когда террорист на своем автомобиле помчался в сторону полицейских, которые проводили обыски. Несмотря на призывы остановиться, террорист продолжал ехать в их сторону, ускоряясь, сбил их и ранил. Затем террорист даже стрелял в их сторону и бросал бутылки с зажигательной смесью. Дополнительные силы, находившиеся вместе с полицейскими на месте происшествия, открыли по нему огонь и убили его.

Полиция заявила, что по окончании обысков в здании, из которого вышел террорист, в его автомобиле было обнаружено оружие типа "Карло", боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью и нож.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы