



Стрельба возле Хавара: подробности и реакция

Гражданин США Дэвид Стерн был ранен в результате перестрелки недалеко от Хавара на севере Самарии в воскресенье днем, всего через три недели после того, как двое израильтян были убиты в результа. Житель поселка Итамар Стерн, бывший морской пехотинец США, был переведен в больницу Медицинского центра Рабина-Бейлинсона в Петах-Тикве в тяжелом состоянии. Его жена, также гражданка США, в результате нападения получила легкие ранения.



После выстрела Стерну удалось выстрелить в террориста, ранив его. Прибывший на место солдат одновременно с Дэвидом выстрелил в террориста, который убежал, но вскоре был обнаружен израильскими силами.



Нападавший был идентифицирован как Лайт Надим Нассар, житель деревни Мадама к юго-западу от Шхема. По предварительным данным, в автомобиль было выпущено около 20 пуль.



“Я знаю раненого человека много лет. Он мой дорогой друг, профессиональный боец ​​и уравновешенный человек”, – говорится в заявлении депутата от “Религиозного сионизма” Цви Суккота. "После прямой атаки ему удалось открыть ответный огонь, поразить террориста и спастись. Здесь произошло чудо!"



После нападения глава регионального совета Самарии Йоси Даган заявил: “Я говорю варварским террористам в Палестинской автономии: вы никогда не разрушите поселение в Самарии!” Говорю правительству: перестаньте вести себя как предыдущее правительство, которое своим бездействием отказалось от безопасности. Я звоню и требую от премьер-министра, министра обороны и всех наших друзей, которые являются министрами. в правительстве – настала очередь ЦАХАЛа начать военную операцию против террористической Палестинской автономии. Верните блокпосты, соберите оружие, мы не примем и не согласимся на ситуацию, когда еврейская кровь продолжает литься в Самарии в центре Государства Израиль”.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что молится за здоровье раненых мирных жителей, и выразил поддержку силам безопасности, действующим в этом районе.



“Я желаю полного выздоровления герою, который быстро и спокойно отреагировал и спас свою жизнь, жизнь своей жены и жизни других евреев, которые могли пострадать в результате стрельбы”, – сказал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. “Я призываю своих друзей быстро принять закон, предусматривающий смертную казнь для террористов, и четко заявить, что любой убийца, покидающий свой дом, чтобы причинить вред евреям, приговаривается к смертной казни!”



Министр по делам поселений и национальных миссий Орит Струк заявила после нападения, что “нужно прекратить торговлю вдоль оси, где плотность служит убежищем для опасностей, искать там оружие от дома к дому и, конечно же, немедленно возобновить поселение в Эвьятаре”.

Элиша Йеред, помощник депутата Кнессета от “Оцма Йегудит” Лимор Сонн Хар-Мелех, написала в Твиттере после нападения: “Хавара должна быть стерта сейчас! Без извинений и без пререканий”.



Палестинцы праздновали теракт, аплодируя и раздавая сладости.



ХАМАС высоко оценил террористическую атаку, а официальный представитель Хазем Кассем сказал, что это “естественный ответ на преступления оккупации против палестинского народа”. Далее он отметил, что “сопротивление в ПА становится сильнее, и никакие встречи по вопросам безопасности в Акабе или Шарм-эль-Шейхе не могут его остановить”.



Палестинский исламский джихад также приветствовал это нападение, назвав его “естественным ответом на преступления оккупации Дамаска в Дженине”.

