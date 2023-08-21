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Стрельба в Тире: Трое раненых, один в критическом состоянии
21.08.2023 21:43 Наталья Богинская

Стрельба в Тире: Трое раненых, один в критическом состоянии

Сообщается о стрельбе в Тире в Центральном округе Израиля.

Известно что ранено трое израильтян, 60-летний мужчина находится в реанимации в критическом состоянии, двое других получили травмы средней степени тяжести.

Сообщается, что среди пострадавших – высокопоставленный чиновник муниципалитета.

Сотрудники МДА оказали раненым первую медицинскую помощь и доставили в больницу "Меир".

22:35 Обновление: Сообщается, что чиновник муниципалитета Тиры скончался от полученных травм. Инцидент связывают с криминалом.

23:02 Обновление: После объявления о смерти генерального директора муниципалитета Тиры Абделя Рахмана Кашуа, появилась обновленная информация о  пострадавших в арабском секторе. В 2023 году погиб 151 араб, из них 142 гражданина Израиля. В прошлом году за аналогичный период прошлого года погибло 68 человек. 79 погибших в этом году были моложе 30 лет. Среди убитых – 8 женщин. 

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