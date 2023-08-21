



Стрельба в Тире: Трое раненых, один в критическом состоянии

Сообщается о стрельбе в Тире в Центральном округе Израиля.



Известно что ранено трое израильтян, 60-летний мужчина находится в реанимации в критическом состоянии, двое других получили травмы средней степени тяжести.



Сообщается, что среди пострадавших – высокопоставленный чиновник муниципалитета.



Сотрудники МДА оказали раненым первую медицинскую помощь и доставили в больницу "Меир".



22:35 Обновление: Сообщается, что чиновник муниципалитета Тиры скончался от полученных травм. Инцидент связывают с криминалом.



23:02 Обновление: После объявления о смерти генерального директора муниципалитета Тиры Абделя Рахмана Кашуа, появилась обновленная информация о пострадавших в арабском секторе. В 2023 году погиб 151 араб, из них 142 гражданина Израиля. В прошлом году за аналогичный период прошлого года погибло 68 человек. 79 погибших в этом году были моложе 30 лет. Среди убитых – 8 женщин.