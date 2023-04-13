



Стрельба в террориста на Храмовой Горе: закрыто дело против полиции

Генпрокурор Амит Айсман решил закрыть расследование в отношении полицейских, которые стреляли в бедуина в Старом Городе, когда тот пытался выхватить пистолет у одного из правоохранителей.



Полиция сообщила, что убийство 26-летнего Мохаммеда Эласиби в начале этого месяца было ответом на попытку теракта. Очевидцы и арабские политики отвергли эту версию, поскольку инцидент не был заснят на камеру видеонаблюдение.



По словам Айсмана, внутреннее расследование было прекращено "из-за отсутствия правонарушения". По его словам, получены "четкие, прямые и конкретные доказательства того, что никакого преступления не было совершено".





