Новости » Арабо-израильский конфликт
Стрельба в террориста на Храмовой Горе: закрыто дело против полиции
13.04.2023 20:19 Алина Груднева

Стрельба в террориста на Храмовой Горе: закрыто дело против полиции

Генпрокурор Амит Айсман решил закрыть расследование в отношении полицейских, которые стреляли в бедуина в Старом Городе, когда тот пытался выхватить пистолет у одного из правоохранителей.

Полиция сообщила, что убийство 26-летнего Мохаммеда Эласиби в начале этого месяца было ответом на попытку теракта. Очевидцы и арабские политики отвергли эту версию, поскольку инцидент не был заснят на камеру видеонаблюдение.

По словам Айсмана, внутреннее расследование было прекращено "из-за отсутствия правонарушения". По его словам, получены "четкие, прямые и конкретные доказательства того, что никакого преступления не было совершено".


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы