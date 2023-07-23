



Стрельба в Текоа: Раненого выписали из больницы

Эль-Рой Капач, раненый на прошлой неделе в результате теракта на перекрестке Текоа в Гуш-Эционе, был выписан в воскресенье из медицинского центра Шааре-Цедек в хорошем состоянии и продолжит лечение дома.



Эль-Рой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями верхней части тела. Две его дочери были легко ранены.



Доктор Алон Шварц, заведующий травматологическим отделением Медицинского центра “Шаарей Цедек”, где лечился пострадавший, заявил: “Эль-Рой пришел к нам с огнестрельными ранениями верхней части тела, ему была сделана срочная операция. Я благодарю медицинскую бригаду, принимавшую участие в лечении, доктора Ширу Дорот, преданную команду медсестер и всех, кто принял участие с самоотверженностью и вкладом. Я желаю Эль-Рою дальнейшего легкого и полного выздоровления, легкого возвращения к рутине и здоровья ему и его семье”.



“Мы хотим поблагодарить персонал больницы “Шааре Цедек”. С того момента, как Эль-Рой попал в больницу в сопровождении MАDA, мы получили помощь, не имеющую себе равных в медицинском профессионализме. От санитаров, которые всегда обеспечивали чистоту, порядок и приятную обстановку до профильных специалистов, обеспечивших его выздоровление и возвращение к жизни”, – сказала жена Эль-Роя, Тамар Капач.



Жители Нокдима в Гуш-Эционе выстроились вдоль улиц, чтобы приветствовать Эль-Роя, возвращающегося домой.