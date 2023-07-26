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Стрельба в Шхеме: задержан палестинец, планировавший теракт
26.07.2023 12:54 Алина Груднева

Стрельба в Шхеме: задержан палестинец, планировавший теракт

В среду, 26 июля, ЦАХАЛ арестовал палестинца, который планировал совершить теракт.

Бойцы вошли в лагерь беженцев Аль-Айн в районе Шхема и подверглись нападению, в результате чего завязалась перестрелка.

Террорист, тем временем, забаррикадировался в доме. Позже подозреваемый сдался. ЦАХАЛ получил разведданные о том, что тот планировал совершить нападение на израильтян.

По данным палестинских источников, в результате перестрелки один палестинец погиб, еще двое получили ранение. Между тем, задержанного отправили на допрос.

Как сообщалось ранее, ночью в рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии силы безопасности задержали 32 подозреваемых в террористической деятельности.
 

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