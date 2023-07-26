



Стрельба в Шхеме: задержан палестинец, планировавший теракт

В среду, 26 июля, ЦАХАЛ арестовал палестинца, который планировал совершить теракт.



Бойцы вошли в лагерь беженцев Аль-Айн в районе Шхема и подверглись нападению, в результате чего завязалась перестрелка.



Террорист, тем временем, забаррикадировался в доме. Позже подозреваемый сдался. ЦАХАЛ получил разведданные о том, что тот планировал совершить нападение на израильтян.



По данным палестинских источников, в результате перестрелки один палестинец погиб, еще двое получили ранение. Между тем, задержанного отправили на допрос.



Как сообщалось ранее, ночью в рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии силы безопасности задержали 32 подозреваемых в террористической деятельности.

