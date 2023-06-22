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Стрельба в Шфарам: пятеро раненых
22.06.2023 17:31 Алина Груднева

Стрельба в Шфарам: пятеро раненых

Днем, 22 июня, в арабском городе Шфарам произошла перестрелка, в результате которой пострадали несколько человек.

По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась пяти людям.

Уточняется, что нападение было совершено возле местной парикмахерской.

Как отметили в MADA, один из мужчин находится в тяжелом состоянии, а остальные четверо получили ранения средней степени тяжести.

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