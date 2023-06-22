Стрельба в Шфарам: пятеро раненых
Днем, 22 июня, в арабском городе Шфарам произошла перестрелка, в результате которой пострадали несколько человек.
По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась пяти людям.
Уточняется, что нападение было совершено возле местной парикмахерской.
Как отметили в MADA, один из мужчин находится в тяжелом состоянии, а остальные четверо получили ранения средней степени тяжести.
شفاعمرو:اصابة ٥ اشخاص جراء تعرضهم لاطلاق نار في المدينة!— |فرات نصار|פוראת נסאר|FURAT NASSAR (@nassar_furat) June 22, 2023
שפרעם:5 פצועים באירוע ירי בעיר ...
והמשטרה חוקררררת pic.twitter.com/NI7CMPvYD5