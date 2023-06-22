



Стрельба в Шфарам: пятеро раненых

Днем, 22 июня, в арабском городе Шфарам произошла перестрелка, в результате которой пострадали несколько человек.



По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась пяти людям.



Уточняется, что нападение было совершено возле местной парикмахерской.



Как отметили в MADA, один из мужчин находится в тяжелом состоянии, а остальные четверо получили ранения средней степени тяжести.