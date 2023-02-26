Стрельба в Самарии: пострадавшие погибли
Оба израильтянина, пострадавшие в результате стрельбы в Самарии, скончались.
Личности жертв теракта пока что не установлены.
Террорист, открывший огонь по автомобилю, сумел скрыться. В настоящее время ведутся его поиски.
Два пассажира автомобиля, жители Самарии, были смертельно ранены. Силы MADA провели реанимационные мероприятия и были вынуждены констатировали их смерть. Инцидент произошел во время "чрезвычайной конференции" в Акабе с целью предотвращения эскалации. Силы безопасности преследуют террористов, которые скрылись с места происшествия. Министр обороны Йоав Галант заявил: "Мы скоро оценим ситуацию и примем решения относительно саммита в Акабе".
Стрельба велась на перекрестке Эйнбус, который считается центральным и оживленным местом. Представитель ЦАХАЛа сказал: "Поступило сообщение о перестрелке на перекрестке Эйнбус. В результате нападения было перекрыто движение на большом перекрестке Ицхар и перекрестке Тапуах во всех направлениях.