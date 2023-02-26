



Стрельба в Самарии: пострадавшие погибли

Оба израильтянина, пострадавшие в результате стрельбы в Самарии, скончались.



Личности жертв теракта пока что не установлены.



Террорист, открывший огонь по автомобилю, сумел скрыться. В настоящее время ведутся его поиски.



مصادر إعلامية: شاب فلسطيني اعترض مركبة المستوطنين وتعمد الاصطدام بهم، ثم أطلق عليهم وابل كثيف من الرصاص. pic.twitter.com/0aLXBdsXPK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 26, 2023

Два пассажира автомобиля, жители Самарии, были смертельно ранены. Силы MADA провели реанимационные мероприятия и были вынуждены констатировали их смерть. Инцидент произошел во время "чрезвычайной конференции" в Акабе с целью предотвращения эскалации. Силы безопасности преследуют террористов, которые скрылись с места происшествия. Министр обороны Йоав Галант заявил: "Мы скоро оценим ситуацию и примем решения относительно саммита в Акабе".Стрельба велась на перекрестке Эйнбус, который считается центральным и оживленным местом. Представитель ЦАХАЛа сказал: "Поступило сообщение о перестрелке на перекрестке Эйнбус. В результате нападения было перекрыто движение на большом перекрестке Ицхар и перекрестке Тапуах во всех направлениях.