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Стрельба в Самарии: пострадавшие погибли
26.02.2023 14:34 Алина Груднева

Стрельба в Самарии: пострадавшие погибли

Оба израильтянина, пострадавшие в результате стрельбы в Самарии, скончались.

Личности жертв теракта пока что не установлены.

Террорист, открывший огонь по автомобилю, сумел скрыться. В настоящее время ведутся его поиски.
 

 
 

Два пассажира автомобиля, жители Самарии, были смертельно ранены. Силы MADA провели реанимационные мероприятия и были вынуждены констатировали их смерть. Инцидент произошел во время "чрезвычайной конференции" в Акабе с целью предотвращения эскалации. Силы безопасности преследуют террористов, которые скрылись с места происшествия. Министр обороны Йоав Галант заявил: "Мы скоро оценим ситуацию и примем решения относительно саммита в Акабе".

Стрельба велась на перекрестке Эйнбус, который считается центральным и оживленным местом. Представитель ЦАХАЛа сказал: "Поступило сообщение о перестрелке на перекрестке Эйнбус. В результате нападения было перекрыто движение на большом перекрестке Ицхар и перекрестке Тапуах во всех направлениях.

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