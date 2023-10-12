



Стрельба в Иерусалиме: оба раненых - полицейские

Вооруженный пистолетом "Карло" террорист обстрелял полицейских у входа в участок возле станции Шалем напротив Ворот Цветов в Иерусалиме.



По данным полиции, после этого он попытался скрыться.



Прибывшее подкрепление нейтрализовало стрелка. В результате нападения двое полицейских получили ранения. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие ранения.



В настоящее время проводятся поиски возможных сообщников террориста. Проводится оценка ситуации после теракта.

