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Стрельба в Иерусалиме: оба раненых - полицейские
12.10.2023 20:22 Алина Груднева

Стрельба в Иерусалиме: оба раненых - полицейские

Вооруженный пистолетом "Карло" террорист обстрелял полицейских у входа в участок возле станции Шалем напротив Ворот Цветов в Иерусалиме.

По данным полиции, после этого он попытался скрыться.

Прибывшее подкрепление нейтрализовало стрелка. В результате нападения двое полицейских получили ранения. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие ранения.

В настоящее время проводятся поиски возможных сообщников террориста. Проводится оценка ситуации после теракта.

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