Стрельба в Иерусалиме: оба раненых - полицейские
Вооруженный пистолетом "Карло" террорист обстрелял полицейских у входа в участок возле станции Шалем напротив Ворот Цветов в Иерусалиме.
По данным полиции, после этого он попытался скрыться.
Прибывшее подкрепление нейтрализовало стрелка. В результате нападения двое полицейских получили ранения. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие ранения.
В настоящее время проводятся поиски возможных сообщников террориста. Проводится оценка ситуации после теракта.
פיגוע הירי בתחנת המשטרה בירושלים: שני שוטרים נפצעו קשה וקל, המחבל נוטרל@VeredPelman @HGoldich pic.twitter.com/kLjPEM0KfP— כאן חדשות (@kann_news) October 12, 2023