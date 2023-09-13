



Стрельба в Хаваре: один из раненых выписан из больницы

Больница Бейлинсон в Петах-Тикве выписала одного из двух раненых в перестрелке в Хаваре, которая произошла 12 сентября.



Пострадавшего, получившего медицинскую помощь, отпустили домой после того, как его состояние улучшилось.



Второй человек, получивший ранение средней степени тяжести, остается под наблюдением врачей.



"Наш 25-летний сын ехал с другом на концерт. По дороге, проезжая через Хавары, они попали в засаду, устроенную террористами. По машине были выпущены десятки пуль. Чудом оба были легко ранены осколками стекла. Мы требуем начать широкомасштабную военную операцию по всей Иудее и Самарии и ввести полную блокаду городов, чтобы подавить террор", - сказал отец одного из пострадавших.



Напомним, перестрелка произошла вечером, 12 сентября. ЦАХАЛ перекрыл дороги в поисках террористов.