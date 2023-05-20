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Стрельба у въезда в Кирьят-Арба: подозрение на инцидент в сфере безопасности
20.05.2023 21:17 Алина Груднева

Стрельба у въезда в Кирьят-Арба: подозрение на инцидент в сфере безопасности

Вечером, 20 мая, у въезда вы Кирьят-Арба на перекрестке Элиас раздались выстрелы.

По предварительным данным, подозревается, что террористы стреляли по израильскому автомобилю.

На месте происшествия работают силы безопасности. Информация о жертвах не поступала. В настоящее время ведутся поиски предполагаемых террористов.

Служба тыла пока что не предоставила особых указаний для жителей поселения. Уточняется, что дорога временно перекрыта.

Армия обороны Израиля к настоящему моменту информацию не прокомментировала.

 

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