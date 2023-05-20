Стрельба у въезда в Кирьят-Арба: подозрение на инцидент в сфере безопасности
Вечером, 20 мая, у въезда вы Кирьят-Арба на перекрестке Элиас раздались выстрелы.
По предварительным данным, подозревается, что террористы стреляли по израильскому автомобилю.
На месте происшествия работают силы безопасности. Информация о жертвах не поступала. В настоящее время ведутся поиски предполагаемых террористов.
Служба тыла пока что не предоставила особых указаний для жителей поселения. Уточняется, что дорога временно перекрыта.
Армия обороны Израиля к настоящему моменту информацию не прокомментировала.
*חשד לאירוע ביטחוני*— ▪️עדכונים N-A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) May 20, 2023
*מוצ''ש | כ''ט אייר התשפ"ג 20/05/23 | 21:00*
בשל חשד לאירוע ביטחוני על כביש 60, מחוץ ליישוב, שערי היציאה מהיישוב סגורים וישנה חסימה מצומת בני נעים עד לצומת העוקפים.
אין הנחיות מיוחדות בתוך היישוב.
_דוברות קרית ארבע חברון_