



Стрельба у въезда в Кирьят-Арба: подозрение на инцидент в сфере безопасности

Вечером, 20 мая, у въезда вы Кирьят-Арба на перекрестке Элиас раздались выстрелы.



По предварительным данным, подозревается, что террористы стреляли по израильскому автомобилю.



На месте происшествия работают силы безопасности. Информация о жертвах не поступала. В настоящее время ведутся поиски предполагаемых террористов.



Служба тыла пока что не предоставила особых указаний для жителей поселения. Уточняется, что дорога временно перекрыта.



Армия обороны Израиля к настоящему моменту информацию не прокомментировала.



