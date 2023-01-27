



Стрельба у синагоги в Иерусалиме, ранены шесть человек

Директор MADA Эли Бин сообщил, что в результате инцидента со стрельбой возле синагоги в районе Неве Яаков в Иерусалиме шесть человек получили ранения.



Три человека- в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.



Бин сказал: "Несколько минут назад поступило сообщение о перестрелке возле синагоги в Иерусалиме. Медики находятся на месте происшествия. Согласно сообщению с места происшествия, есть по меньшей мере шесть раненых, трое из них в тяжелом состоянии и в крайне тяжелом состоянии. Возможно, что речь идет о нескольких атаках. Первоначальная оценка - теракт".