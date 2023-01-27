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Стрельба у синагоги в Иерусалиме, ранены шесть человек
27.01.2023 20:37 Аркадий Бочаровский

Стрельба у синагоги в Иерусалиме, ранены шесть человек

Директор MADA Эли Бин сообщил, что в результате инцидента со стрельбой возле синагоги в районе Неве Яаков в Иерусалиме шесть человек получили ранения.

Три человека-  в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Бин сказал: "Несколько минут назад поступило сообщение о перестрелке возле синагоги в Иерусалиме. Медики находятся на месте происшествия. Согласно сообщению с места происшествия, есть по меньшей мере шесть раненых, трое из них в тяжелом состоянии и в крайне тяжелом состоянии. Возможно, что речь идет о нескольких атаках. Первоначальная оценка - теракт".

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