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перестрелка
13.06.2023 15:28 Алина Груднева

Теракт в Самарии: пятеро пострадавших

Днем, 13 июня, в результате перестрелки в Самарии пострадали пятеро израильтян.

По данным The Times of Israel, 30-летний водитель сообщил о том, что его машина попала под обстрел в одном из поселений.

Водитель самостоятельно добрался до контрольно-пропускного пункта, где получил первую помощь.

По данным MАDA, мужчина получил огнестрельное ранение верхней части тела. Он находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести.

По словам медиков "Спасатели без границ", палестинцы после этого продолжили стрелять, ранив еще четыре человека. Пострадавшие получили легкие ранения. Всех раненых госпитализировали.

Как отметили в MАDA, четверо пострадавших доставлены в больницу Гилель Яффе, пятого госпитализировали на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе.

Армия обороны Израиля подтверждает информацию о стрельбе. По данным ЦАХАЛа, трое раненых - военные. В настоящее время ведется розыск террористов.

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