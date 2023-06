Теракт в Самарии: пятеро пострадавших

Днем, 13 июня, в результате перестрелки в Самарии пострадали пятеро израильтян.



По данным The Times of Israel, 30-летний водитель сообщил о том, что его машина попала под обстрел в одном из поселений.



Водитель самостоятельно добрался до контрольно-пропускного пункта, где получил первую помощь.



По данным MАDA, мужчина получил огнестрельное ранение верхней части тела. Он находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести.



По словам медиков "Спасатели без границ", палестинцы после этого продолжили стрелять, ранив еще четыре человека. Пострадавшие получили легкие ранения. Всех раненых госпитализировали.



Как отметили в MАDA, четверо пострадавших доставлены в больницу Гилель Яффе, пятого госпитализировали на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе.



Армия обороны Израиля подтверждает информацию о стрельбе. По данным ЦАХАЛа, трое раненых - военные. В настоящее время ведется розыск террористов.

Two gunfire attacks from a bypass vehicle in the area between Dotan and Hermesh Settlements, near Al Rihan/ Barta'a CP targeting Israeli settlers vehicles W Jenin City.



Suspect(s) fled the scene; The area is currently closed by ISF. pic.twitter.com/pL8a7KDhG5