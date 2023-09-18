



"Страж Стен-2": враждебные толпы блокируют населенные пункты в Галилее и Негеве

Комитет по созданию Национальной гвардии Израиля обсудил ожидаемые сценарии ее применения. Наиболее значимым является сценарий войны на несколько фронтов. При этом внутри страны ожидаются многочисленные инциденты вплоть до "насильственного народного восстания", наподобие того, что происходило в ходе операции “Страж Стен” в мае 2021 года.



Целью массовых внутренних беспорядков будет бросить вызов суверенитету государства Израиль, нарушить управление на местах и расшатать устойчивость израильского общества.



Кроме того, существует реальное опасение, что оружие в арабском секторе, которое в настоящее время используется в криминальных разборках, будет направлено против евреев.



Как стало известно газете "Исраэль хайом", согласно вышеописанному сценарию, в разгар подобного восстания на территории Государства Израиль ожидаются массовые беспорядки и погромы более чем в 100 центрах. Согласно рекомендации членов комитета, роль Национальной гвардии заключается в том, чтобы отреагировать на подобного рода события.



Также предполагается, что существует реальная и действительная возможность возникновения ситуации, когда толпы арабов отрежут изолированные еврейские поселения в Негеве и Галилее, будут блокировать дороги таким образом, что это причинит ущерб деятельности ЦАХАЛа в условиях военных действий, и будет предпринята реальная попытка не допустить колонны ЦАХАЛа к границам.