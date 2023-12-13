Страны, поддержавшие Израиль в ООН
Десять стран, включая США и Израиль, выступили против резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН подавляющим большинством голосов во вторник, 12 декабря.
Генеральная Ассамблея ООН 153 голосами "за" при 10 "против" и 23 воздержавшихся приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе, где Израиль ведет атаки против боевиков группировки ХАМАС.
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Вот восемь стран, которые вместе с США и Израилем выступили против резолюции.
- Австрия
- Чехия
- Гватемала
- Либерия
- Микронезия
- Науру
- Папуа-Новая Гвинея
- Парагвай