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Страны, поддержавшие Израиль в ООН
13.12.2023 13:45 MIGnews.com

Страны, поддержавшие Израиль в ООН

Десять стран, включая США и Израиль, выступили против резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН подавляющим большинством голосов во вторник, 12 декабря.

Генеральная Ассамблея ООН 153 голосами "за" при 10 "против" и 23 воздержавшихся приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе, где Израиль ведет атаки против боевиков группировки ХАМАС.

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Вот восемь стран, которые вместе с США и Израилем выступили против резолюции.

  • Австрия
  • Чехия
  • Гватемала
  • Либерия
  • Микронезия
  • Науру
  • Папуа-Новая Гвинея
  • Парагвай

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