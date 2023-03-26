



Страны Персидского залива призвали США ответить на меры Израиля против ПА

Министры иностранных дел стран Совета сотрудничества стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Кувейта и Катара направили в воскресенье письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором осудили слова министра финансов Бецалеля Смотрича против палестинского народа.



"Мы призываем администрацию Байдена отреагировать на действия и заявления израильского правительства против палестинского народа", — написали они Блинкену.

