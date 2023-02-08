



Столкновения возле гробницы Йосефа в ходе посещения преемника Смотрича

Возле гробницы Йосефа в Шхеме произошли столкновения между бойцами ЦАХАЛа и террористами палестинского "Исламского джихада".



Это случилось в среду утром, когда новый член Кнессета Цви Суккот, назначенный вместо Бецалеля Смотрича, посетил это место.



По данным арабских СМИ, 13-летний палестинец был тяжело ранен в результате выстрела в голову. 16-летний подросток травмировал руку во время столкновений.



Местная ячейка "Исламского джихада" в Шхеме объявила, что открыла огонь по израильским силам в ходе столкновений. ЦАХАЛ начал стрелять в ответ. Были выявлены попадания в палестинцев. Раненых среди израильских сил нет.



Столкновения произошли на следующий день после того, как 17-летний палестинец был убит во время перестрелки, произошедшей во время проведения операции "Волнорез".



8 февраля Суккот присоединился к группе поселенцев, в том числе к главе регионального совета Самарии Йосси Дагану, которые регулярно посещают гробницу Йосефа для проведения ремонтных работ на этом месте.



"Нет ничего лучше могилы Йосифа, чтобы наполнить вас силой", - сказал он.