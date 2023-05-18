



Столкновения вдоль забора безопасности: ЦАХАЛ открыл огонь

Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков и боевой огонь по палестинцам, собравшимся в районе забора безопасности в северной части Газы.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Десятки участников беспорядков собрались у забора безопасности в северной части Газы. Нарушители порядка бросили несколько взрывных устройств, потерь среди наших сил нет, нарушители порядка расходятся", - сказано в сообщении.



Как стало известно ранее, палестинцы начали жечь шины и бросать разные предметы в солдат ЦАХАЛа, протестуя против проведения Марша Флагов в Иерусалиме.

בזמן צעדת הדגלים בירושלים: מאות פלסטינים מניפים דגלי פלסטין, מציתים צמיגים ומשליכים אבנים לעבר כוחות צה"ל סמוך לגדר ממזרח לעיר עזה. בצה"ל משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות@JackyHugi @Doron_Kadosh pic.twitter.com/P4lcG23a5t — גלצ (@GLZRadio) May 18, 2023