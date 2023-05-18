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Столкновения вдоль забора безопасности: ЦАХАЛ открыл огонь
18.05.2023 19:50 Алина Груднева

Столкновения вдоль забора безопасности: ЦАХАЛ открыл огонь

Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков и боевой огонь по палестинцам, собравшимся в районе забора безопасности в северной части Газы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Десятки участников беспорядков собрались у забора безопасности в северной части Газы. Нарушители порядка бросили несколько взрывных устройств, потерь среди наших сил нет, нарушители порядка расходятся", - сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, палестинцы начали жечь шины и бросать разные предметы в солдат ЦАХАЛа, протестуя против проведения Марша Флагов в Иерусалиме.

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