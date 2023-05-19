



Столкновения в Старом Городе: подробности о пострадавших

В результате столкновений в Старом Городе легкие травмы получили двое молодых людей в возрасте 20 лет.



Они были ранены в результате попадания в них камней.



Пострадавшие после оказания первой помощи были госпитализированы в больницу "Шаарей Цедек" с травмированными головами.



Как сообщалось ранее, в полицию и силы безопасности также бросали камни и другие предметы. В итоге, одному из полицейских понадобилась медицинская помощь на месте. Он получил ранение в плечо.



Для подавления беспорядков были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

