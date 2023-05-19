Столкновения в Старом Городе: подробности о пострадавших
В результате столкновений в Старом Городе легкие травмы получили двое молодых людей в возрасте 20 лет.
Они были ранены в результате попадания в них камней.
Пострадавшие после оказания первой помощи были госпитализированы в больницу "Шаарей Цедек" с травмированными головами.
Как сообщалось ранее, в полицию и силы безопасности также бросали камни и другие предметы. В итоге, одному из полицейских понадобилась медицинская помощь на месте. Он получил ранение в плечо.
Для подавления беспорядков были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
בשעה זו הפרות סדר במספר מקומות במזרח ירושלים.— ▪️עדכונים N-A▪️ (@YMClc4EOS1GC97N) May 19, 2023
דיווח על עימותים אלימים בשער שכם
תיעוד מהמקום: הקבינט הבטחוני C.B pic.twitter.com/VI5uSRMjlh
May 19, 2023