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Столкновения в Старом Городе: подробности о пострадавших
19.05.2023 13:51 Алина Груднева

Столкновения в Старом Городе: подробности о пострадавших

В результате столкновений в Старом Городе легкие травмы получили двое молодых людей в возрасте 20 лет.

Они были ранены в результате попадания в них камней.

Пострадавшие после оказания первой помощи были госпитализированы в больницу "Шаарей Цедек" с травмированными головами.

Как сообщалось ранее, в полицию и силы безопасности также бросали камни и другие предметы. В итоге, одному из полицейских понадобилась медицинская помощь на месте. Он получил ранение в плечо.

Для подавления беспорядков были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
 

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