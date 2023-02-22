



Столкновения в Шхеме: палестинцы заявляют о 10 убитых

Сообщается, что десять палестинцев были убиты в результате ожесточенной перестрелки между израильскими силами и палестинскими боевиками в среду в Шхеме.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что в дополнение к 10 подтвержденным погибшим в ходе столкновений 102 палестинца получили ранения, семеро из них - серьезные. Министерство указало возраст погибших - от 16 до 72 лет.



По словам палестинцев, солдаты окружили дом, в котором укрылись три члена террористической группировки "Логово льва", и потребовали, чтобы они сдались. Подозреваемые отказались сдаться и открыли огонь.



Двое подозреваемых были убиты внутри здания, а третий задержан при попытке к бегству. В здании обнаружен тайник с оружием.



В сообщениях упоминаются двое убитых подозреваемых: Хусам Ислим и Мухаммед аль-Джунаиди, который был военным командиром "Исламского джихада" в Шхеме.